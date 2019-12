“Visioni – Attraverso la fotografia”: arte, messa in scena e travestimento. Laboratorio in libreria

GROSSETO – “Visioni – Attraverso la fotografia” prosegue a Qb Viaggi di carta in piazza Pacciardi a Grosseto. Gli incontri della domenica, con le riflessioni/incontri intorno all’arte della fotografia e dell’immagine, domenica 15 dicembre alle 11 (ingresso 3 euro) vedranno protagonista Giulia Dari.

Si legge nella presentazione “come per viaggiare non serve venire da Marte o andare sulla Luna, così per parlare di fotografia basta chiudere gli occhi e immaginare mondi e visioni”.

Dopo gli incontri con Faber Torchio delle scorse settimane, con Giulia Dari si parlerà di arte, messa in scena, travestimento, vero o falso. Siamo sicuri che la fotografia sia sempre stata testimonianza indiscussa del reale? E se invece fosse il mezzo più utilizzato per manipolarlo? Su queste suggestioni sarà costruito l’appuntamento che fa parte di un format che proseguirà nei prossimi mesi ospitando anche altri fotografi.

Giulia Dari è fotografa freelance laureata in Fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. La sua formazione l’ha portata a confrontarsi con esperienze importanti in Italia e all’estero come la Upv Universidad Politecnica di Valencia, lo studio di Cristina Nuñez a Chiasso, il Maxxi Museo Nazionale delle Arti del XXI sec. di Roma e a partecipare a workshop con autori come Antoine D’Agata, Moira Ricci, Joan Fontcuberta e Cristina De Middel, Luca Andreoni.

Tra le sue principali esperienze lavorative ricordiamo: “L’immagine ritrovata”, restauro filmico digitale presso la Cineteca di Bologna; la Galleria Continua, San Gimignano (Siena); il Photolux Festival, biennale internazionale di fotografia di Lucca; il Grofest, festival della fotografia di Grosseto; “The Self Portrait Experience”, presso il Cristina Nuñez studio a Chiasso (Svizzera).