CASTEL DEL PIANO – La Commissione Pari Opportunità Amiata Grossetana invita la cittadinanza alla proiezione del video «Sette comuni, una sola voce contro la violenza – Patto per il rispetto», in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’appuntamento è martedì 24 novembre 2026 alle 10.30 al Cinema Teatro Amiatino di Castel del Piano, in piazza dell’Arcipretura 2.

Il video è stato realizzato con il coinvolgimento dei sette comuni, delle scuole secondarie di primo grado degli istituti comprensivi del territorio, del Polo Amiata Nord-Ovest, dell’Azienda Usl Toscana sud est, di COeSO Società della Salute, dell’associazione Olympia de Gouges e della Casa di Hilde.

«Vogliamo che questo video resti al territorio come documento istituzionale dell’impegno dei sette comuni oltre il 25 novembre. La violenza contro le donne riguarda tutti e prevenirla è una responsabilità di tutta la comunità», dichiara Lucia Nannetti, presidente della Commissione.

Dopo la proiezione, il Patto per il rispetto prenderà forma con il contributo di chi sarà in sala.

La Commissione ringrazia chi ha contribuito al progetto e Vallati e Tosti per il sostegno all’iniziativa del 24 novembre.