GROSSETO – Quando le carte d’archivio incontrano la voce dei ragazzi, la storia smette di essere passato. Mercoledì 25 novembre 2026, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli studenti del liceo economico sociale del Liceo Rosmini di Grosseto organizzano la notte bianca «Dalle carte alla voce»: un pomeriggio di incontri, dalle 16 alle 19, nell’Aula Magna del Polo universitario grossetano, aperto a tutta la cittadinanza.

Il film al mattino e il pomeriggio condotto dai ragazzi

La giornata comincia al mattino con la proiezione del film «Se domani non torno…», riservata agli studenti. Nel pomeriggio il programma, condotto dai ragazzi, si apre con i saluti della dirigente scolastica e delle istituzioni e prosegue con quattro momenti.

Faccia a faccia con la giustizia

Nel primo gli studenti intervistano il procuratore della Repubblica e il presidente del Tribunale di Grosseto, con domande preparate in classe.

Una storia per la Storia

Segue «Una storia per la Storia – Staffetta fra Archivi di Stato», con la dottoressa Angela Mazzia e l’avvocata Alessandra Tilli, ideatrici del progetto, l’Archivio di Stato di Grosseto, gli studenti dell’istituto di istruzione superiore «Rosatelli» di Rieti e la 4A del Liceo Rosmini. Insieme racconteranno la violenza di genere fra ieri e oggi.

Le associazioni del territorio

L’associazione Olympia de Gouges presenterà poi i servizi del territorio per le donne che subiscono violenza, dai centri antiviolenza ai punti di ascolto e alle case di accoglienza.

Lo spettacolo finale

Il pomeriggio si chiude con «Processo a Artemisia», di e con il professor Fabio Cicaloni.

«Un esempio di cittadinanza attiva»

«Sono profondamente orgogliosa e soddisfatta per l’eccellente lavoro svolto dai nostri studenti – dice la dirigente scolastica del Liceo Rosmini Roberta Capitini –. La notte bianca “Dalle carte alla voce” rappresenta un esempio straordinario di cittadinanza attiva e alto valore formativo, coniugando la ricerca storica con l’impegno civile, arricchito dal dialogo autorevole con le istituzioni del territorio. Un sincero ringraziamento agli studenti, ai docenti e a tutte le realtà che renderanno possibile un’iniziativa di così forte impatto sociale per la nostra comunità».

L’iniziativa è condivisa con la Rete dei Les della Toscana e si svolge con il patrocinio del Comune di Grosseto e della Provincia di Grosseto.

Per informazioni e contatti è possibile scrivere alla docente referente, Katia Bartali, all’indirizzo [email protected].