Violenza, come si previene e come si affronta: se ne parla a Spazio Libero

GROSSETO – Dopo due settimane di sosta, dovute alle festività del 25 aprile e del 1°maggio, torna alla Sala Pascucci l’abituale appuntamento del Mercoledì, con ‘Spazio Libero’. L’8 maggio alle 18, riflettori dunque puntati su “ E’ Vita “ il Centro di prevenzione contro la violenza e non solo, di cui è responsabile la dottoressa Manuela Bracciali, Pedagogista Clinico. Insieme a lei ci saranno a tratteggiare il tipo di preziosa attività che viene svolta e che si svolgerà in futuro, anche la dottoressa Michela Shanti Paganucci ed altri operatori.

“E’ nostra intenzione – sottolinea Paolo Pisani – far conoscere il ruolo che svolge questa Onlus e nel contempo diffondere la sua operatività affinché, chi si trovi in condizioni di necessità, possa avvalersi dell’impegno, funzionalità e competenze varie, presenti in “ E’ Vita “.

Con Pisani, ci saranno anche Argia, il ‘blog man’ Capirci, il Pr Breschi e la giovane opinionista ‘CrisCher’ . “Sicuramente – conclude Pisani – in questa occasione mancheranno i posti a sedere”.