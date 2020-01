Vinili, manifesti e bandiere: la mostra che ripercorre la storia del Pci

MONTENERO D’ORCIA – Nomi, storie, ricordi. Questo fine settimana, da sabato a domenica, a Montenero d’Orcia saranno in mostra i vecchi cimeli della locale sezione del Partito comunista italiano, che per anni è stato primo partito nella frazione del comune di Castel del Piano e, prima, di quello di Cinigiano.

Una storia che viene da lontano e che oggi sarà messa a disposizione di tutti i cittadini che vorranno riscoprirla per ricordare, grazie al lavoro della locale Unione comunale Pd, dell’associazione culturale “La Quercia” e l’Arci.

La mostra partirà da sabato 1 febbraio, alle 10.30, con l’inaugurazione dell’esposizione, per poi terminare domenica 2 alle 18.30.

Nel dettaglio, la mostra sarà organizzata in più sezioni: dalle bandiere e gli striscioni ai manifesti, dai documenti e le foto della sezione di Montenero agli almanacchi Pci e altri documenti, fino ai vinili degli Intillimani.

Sabato, per chiudere la serata, al circolo Arci di Montenero d’Orcia sarà possibile cenare con pizza e birra.

Come già successo l’anno scorso, questa iniziativa ha lo scopo di far riscoprire i temi e le discussioni della cosiddetta “Prima Repubblica” e, nello specifico, quella che è stata un’esperienza importante che a Montenero d’Orcia ha avuto sempre grande seguito e in cui tanti possono ritrovare un’esperienza vissuta o una storia raccontata.