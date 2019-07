“Vibrazioni cromatiche”: Luigi Marzo in mostra a Castiglione della Pescaia

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Nella suggestiva cornice del Palazzo Centurioni di Castiglione della Pescaia, continua con successo la mostra di Luigi Marzo che ha portato nel borgo antico un’esplosione di colori. “Vibrazioni Cromatiche” è il titolo dell’esposizione che ha avuto già la sua prima edizione a Perugia lo scorso anno e che presenta in questa occasione anche una serie di tele e ceramiche inedite.

Scrive di lui il critico d’arte David Menghini: “Luigi sa attingere da un alfabeto comune, una memoria condivisa che riconosciamo immediatamente come familiare e di cui si serve, con straordinaria fantasia, per creare un sistema di comunicazione in grado di agire su più livelli cognitivi. In mezzo a forme rigorose e in perfetto equilibrio cromatico e formale, strutture di un’architettura naturale superiore, ecco fare capolino, di tanto in tanto, simbologie arcaiche, grafismi primitivi che nascono dalla sua immaginazione e recano al contempo il segno dell’eternità. Protagonista assoluto del suo lavoro è tuttavia il colore, bellissimo e seducente, che vibra e si muove dentro forme ora spigolose, ora morbide, estremamente musicali, che definiscono lo spazio. Gli accordi lineari, le relazioni ritmiche e gli accostamenti cromatici sono diretta espressione di un senso dell’ordine che è sì la cifra distintiva del suo linguaggio, ma che a sua volta risponde a quell’equilibrio

tra le parti che definisce tutto il nostro mondo”.

Luigi Marzo vive e lavora a Perugia. Impegnato sin da giovanissimo nel campo dell’arte, dopo la laurea in giurisprudenza, si dedica completamente alle arti visive. Raccoglie risultati d’eccezione nel campo della pittura, ma coltiva diverse forme d’arte. Le sue opere esposte in Italia e all’estero, fanno parte di collezioni pubbliche e private. (www.luigimarzo.it)

La mostra è aperta tutti i giorni fino al 14 luglio 2019 dalle 19 alle 23.