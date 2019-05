“Viaggio nell’universo dei colori”: mostra all’antico frantoio di Alberese

GROSSETO – Venerdì 31 maggio, alle 15,30, verrà inaugurata la mostra di opere artistiche dal titolo “Viaggio nell’universo dei colori” di Marina Quattrini, all’antico frantoio di Alberese, nel Centro visite del Parco della Maremma. Per l’occasione sarà presente, oltre all’artista, anche la presidente del parco, Lucia Venturi. Le opere, olio su tela, dell’artista richiamano non solo ambienti e piante tipiche della Maremma, ma anche ritratti e composizioni astratte.

Marina Quattrini nasce l’8 settembre 1977 a El Salvador. Arrivata in Italia all’età di 14 anni, si dedica subito allo studio dell’arte, presso Fredart a Grosseto. A 18 anni si trasferisce in Piemonte e frequenta l’istituto statale d’arte Benvenuto Cellini a Valenza. Qui frequenterà per tre anni lo studio privato di Ninni Verga. Nel 2007/2008 inizia la sua professione di pittrice, facendo mostre importanti, una delle quali nel Museo dei Campionissimi di Novi Ligure. Pittrice, quindi, prevalentemente autodidatta, e un’artista capace di innovare e sperimentare in modo convincente, nei suoi lavori traspaiono tratti autobiografici con l’utilizzo di colori puri e brillanti. Attualmente la pittrice vive e lavora a Grosseto.