Viaggio nella cultura hip hop grossetana tra murales, breakdance e freestyle

GROSSETO – Arriva alla fine il percorso di esportazioni urbane Le mani sulla Città, progetto realizzato grazie al bando “Giovani e beni comuni 2018″ del Cesvot e promosso dal Centro di solidarietà di Grosseto. Un piano di passeggiate che ha coinvolto molte classi delle scuole del grossetano. Guidati da esperti urbanisti, da fotografi e video maker, i ragazzi hanno scoperto gli angoli nascosti della loro città: il quartiere Sciangai di Marina con Carlo Bonazza, i cortili di Gorarella, il fiume Ombrone, il grande rione popolare di Barbanella e la zona della stazione.

“Una sorta di esercizio di antropologia culturale – commentano i realizzatori del progetto – un tentativo di connessione e contatto con l’altroche abita la mia città ma con cui normalmente non parlo, a cui non chiedo, il cui punto di vista ignoro. Camminare per Grosseto osservandola, immaginando un modo per rappresentarla, cercando e documentando voci, sguardi e storie che permettano ai ragazzi di sperimentare la diversità, allargando ed arricchendo il proprio punto di vista e contribuendo a formare la coscienza di una condivisione non solo fisica ma anche sociale e culturale degli spazi urbani”.

“Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’intervento volontario e alla sinergia tra alcune realtà di Grosseto: Hip hop diffusion, Kansassìti, Dogtown shop, L’altra Città, Maremma touring, StudioPhoto edizioni, Centro visite Parco della Maremma, Alcott, White bar, Libreria Quanto Basta, Torneo La Zampata, Istituto Bianciardi e Cpia”.

Il percorso si conclude con un viaggio nella cultura hip hop grossetana venerdì 31 maggio. Ecco il programma:

15:00 – Ritrovo all’Istituto tecnico industriale alla cittadella dello studente, dove si svolgerà una dimostrazione pratica di writing (graffiti) con i più attivi writer locali e si passeggerà tra i numerosi murales di cui la cittadella dello studente è arricchita;

17:00: la passeggiata si sposta verso il centro per arrivare in piazza San Francesco, dove si terrà un’esibizione di freestyle con i rapper della zona;

18:00: arrivo alla “Standa”, in piazza Cosmini, il luogo più importante della cultura hip hop maremmana, dove si svolgerà un’esibizione di breakdance;

19:00: alla libreria Qb viaggi di carta verrà proiettato il documentario “Break the siege” girato in Palestina da Giulia Maria Giorgi con le musiche di Ice One.;

20:30: parte l’apericena al White cafè (sopra la libreria Qb) con la selezione hip hop in vinile di DjShrek + Dj Skilla.