Viaggio nel mito, nell’arte antica e nella contemporaneità per celebrare la luna piena

MANCIANO – “L’iniziativa Le voci della storia – illustra il direttore dei Musei civici di Manciano, Massimo Cardosa -, nasce nel 2019 dal felice incontro tra la Direzione dei Musei civici di Manciano e i responsabili della Biblioteca Morvidi con gli attori di Teatro Studio Grosseto, alcuni dei quali legati, anche da tradizione familiare, alla cittadina maremmana.

“L’intento – prosegue – è quello di arricchire la tradizionale comunicazione con il pubblico promossa dalle due istituzioni culturali (conferenze, visite guidate, interventi e spettacoli teatrali) con lo spirito, evocato dalla recitazione, di personaggi, storie e tradizioni del passato, in modo da restituire “l’anima” alla materialità di documenti, testi e reperti archeologici”.

“L’originario programma per il 2020 – spiega -, già pronto a febbraio, si è dovuto purtroppo completamente rivedere, alla luce dell’emergenza Covid, ma il Comune di Manciano non ha voluto rinunciare a questo appuntamento che già alla prima edizione aveva ricevuto un ottimo apprezzamento dal pubblico”.

Un programma articolato che si interseca con Le notti dell’archeologia e con il lavoro del Teatro Studio sul teatro antico e site specific, ma non solo, ne è un esempio il prossimo appuntamento, quello del 4 in Piazza Magenta, antistante il Cassero, che vedrà impegnati in una “conferenza al chiaro di luna”, il direttore dei Musei Civici Massimo Cardosa e la Bibliotecaria Francesca Lotti.

Un viaggio nel mito, nell’arte antica e un viaggio nella contemporaneità, per celebrare la luna piena del 4 agosto.

Gli interventi saranno supportati da immagini e video e la lettura di alcuni brani tratti da Omero, Rodari, Keplero e Calvino a cura di Daniela Marretti del Teatro Studio di Grosseto.

Tutti gli eventi sono gratuiti ed è consigliata la prenotazione.

tel 0564620532 – mancianopromozione@gmail.com