Viaggio nel centro della terra: alle biancane apre il geomuseo Mubia

MONTEROTONDO MARITTIMO – A Monterotondo Marittimo apre i battenti Mubia, geomuseo delle Biancane: appuntamento

saabato 30 marzo, alle 15 e 30, con la festa d’inaugurazione alla presenza del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

È tutto pronto per salire a bordo della geonave per un viaggio “virtuale” e “immersivo” alla scoperta del sottosuolo. Apre i battenti sabato 30 marzo, alle 15 e 30 Mubia, geomuseo delle Biancane, nel comune di Monterotondo Marittimo. Alla festa d’inaugurazione interverrà Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana. Oltre alla struttura museale, sarà possibile visitare il Parco nazionale delle Biancane. Al mattino, al teatro comunale, si terrà un incontro pubblico aperto a tutti i cittadini, nel corso del quale il progetto Mubia sarà spiegato alle scuole.

“Mubia è una grande operazione culturale – afferma Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo – di valore non solo per il nostro territorio ma a livello nazionale. In anni in cui si parla di tagli alla cultura, Monterotondo Marittimo investe nella nascita di un nuovo museo, credendo nell’importanza della divulgazione scientifica, anche utilizzando le più innovative tecnologie, come la realtà immersiva. Un omaggio a quella parte d’Italia che crede ancora nell’importanza della diffusione del sapere, nella salvaguardia dell’ambiente con scelte sostenibili, e nella valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e artistico del nostro straordinario Paese.”

Il parco delle Biancane – che è Parco nazionale e Geoparco Unesco – richiama a Monterotondo Marittimo una media di 17mila visitatori all’anno, interessati alla meraviglia delle manifestazioni geotermiche. Colonne di vapore che si alzano dalle rocce, fango che ribolle e il particolare cromatismo assunto dall’ambiente danno la sensazione di trovarsi su un altro pianeta.

Il Mubia completerà la conoscenza dei fenomeni geotermici svelando le cause sotterranee che determinano la geodiversità di questo luogo così speciale e unico. Divertente, moderno e tecnologico, il geomuseo delle Biancane è allestito nell’ex Centrale dei Lagoni Boraciferi dove una geonave, un gigante globo scuro di oltre 10 metri di diametro, addossato alle pareti di fondo dell’edificio, “trasporta” fino a 25 persone per volta, alla scoperta delle viscere della terra, attraverso un viaggio multimediale e immersivo fatto di proiezioni su grandi schermi: dalla nuvola all’energia elettrica, alla formazione del plutone magmatico e del serbatoio geotermico – peculiarità delle Biancane – fino alle azioni chimiche e termiche del vapore. Il progetto di allestimento è curato dall’architetto Marco Del Francia, che si è ispirato alla metafora letteraria come forma di narrazione museografica. L’aspetto esteriore della geonave trae ispirazione dalla “Morte Nera”, la gigantesca stazione spaziale del film Guerre Stellari. Il progetto scientifico è curato da Alessandra Casini, direttore del Parco delle Colline Metallifere e da Armando Costantini e Giancarlo Pagani dell’Università di Siena. Gli allestimenti sono realizzati da Studio 490, Space e Quadricomia.

MUBIA, Ex centrale dei Lagoni Boraciferi

ORARI DI INGRESSO AL GEOMUSEO

Da martedì a domenica 10/13 -15/18 Chiuso il lunedì.

Biglietti: intero 4 euro

Ridotto gruppi più di 15: 3 euro

Ridotto scuole 2 euro

Ridotto residenti 2 euro

Gratuito per: minori di 12 anni, insegnanti con classi, guide con gruppi di disabili con accompagnatore.

Come arrivare: Dalla superstrada proveniente da Grosseto con uscita a Follonica, transitando verso Massa Marittima (da Follonica 32 km).

Dalla superstrada proveniente da Rosignano Marittimo con uscita a Venturina transitando tramite Suvereto (da Venturina 30km).

Da Firenze transitando verso Volterra, Pomarance e Castelnuovo V.C. (da Volterra 48 km) Scali aeroportuali piu’ vicini,Firenze e Pisa Scali ferroviari piu’ vicini, Campiglia Marittima e Follonica.