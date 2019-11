Viaggio indietro nel tempo al Cinema Stella con “La belle époque”

GROSSETO – Da giovedì 7 a domenica 10 novembre al Cinema Stella è in programma il film “La belle époque” di Nicolas Bedos. E’ la storia di Victor, sessantenne disilluso, che disprezza il presente altamente tecnologico e incastrato in un rapporto di coppia ormai in crisi. L’uomo vede la sua vita sconvolta all’improvviso quando l’imprenditore di successo Antoine gli offre una nuova e attraente distrazione.

Mescolando spettacoli teatrali e ricostruzione storica, l’azienda permette ai suoi clienti di tornare indietro nel tempo in un’epoca da loro scelta. Victor sceglie di rivivere la settimana più importante della sua vita, quella del 16 maggio 1974, quarant’anni prima infatti aveva conosciuto la donna della sua vita, Marianne, in un café di Lione.

Proiezioni: ore 17 e 21.15

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF e possessori Cinecard Cinema Stella