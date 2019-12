Viaggio in musica tra Italia e sud America con il duo Lanzini-Montomoli

CANA – Sarà un affascinante “viaggio in musica” tutto sospeso fra l’Italia e il Sud America quello proposto dal Duo EQUInox composto dal chitarrista Fabio Montomoli e dal clarinettista Giovanni Lanzini domenica 22 dicembre prossimo alle ore 17 presso la graziosa chiesa della Madonna del Conforto a Cana nel concerto di Natale organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Roccalbegna e dall’Associazione Amici del Quartetto con la collaborazione della Pro Loco di Cana e all’interno del cartellone “Il grande cuore della Terra” promosso da Enel Green Power.

Gli artisti protagonisti dell’evento sono molto conosciuti non solo a livello nazionale ma anche internazionale (reduci da pochissimi giorni da una fortunata tournée in Cile) e il loro Duo è attivo sulla scena musicale già da molti anni, con concerti prestigiosi praticamente in tutto il mondo.

Dopo il saluto del sindaco di Roccalbegna Massimo Galli e dell’Assessore alla Cultura Laura Zamperini, nella bella chiesetta di Cana i due musicisti proporranno musiche che spazieranno dai ritmi latino americani (da Tom Jobim a Celso Machado e Astor Piazzolla) per poi approdare alla grande musica che ha sempre rappresentato l’Italia nel mondo, quale l’opera lirica, le canzoni napoletane, il Carnevale di Venezia e la Tarantella di Rossini.

Un programma insomma raffinato e godibile per augurare ai cittadini, attraverso l’arte dei suoni, un buon Natale e un felice anno nuovo. L’ingresso al concerto è gratuito, fino ad esaurimento dei posti a sedere.