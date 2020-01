Viaggio alla scoperta dell’ornitologia al Museo di storia naturale della Maremma

GROSSETO -Ultimo appuntamento con i laboratori organizzati dal Museo di storia naturale della Maremma per il ciclo “Natale in casa della natura”.

La struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura conclude il calendario di eventi per le festività nel giorno dell’Epifania, lunedì 6 gennaio alle 16.30, con il “Mini-corso per aspiranti ornitologi”, un evento dedicato ai bambini dai 7 agli 11 anni. Si tratta di un laboratorio della durata di due ore, con giochi e quiz, per intrattenere divertendo e insegnando ai più piccoli le differenti realtà ornitologiche presenti sul territorio maremmano e non solo.

Sarà così possibile – ad esempio – imparare a riconoscere un falco pescatore o distinguere una capinera da un occhiocotto, o un’anatra di superficie da una tuffatrice. L’ornitologia è la branca della zoologia che si occupa di studiare la classe degli uccelli, animali da sempre compagni di viaggio nel corso dell’evoluzione umana e oggetto di interesse e studio fin dall’antichità, ed è una delle poche scienze praticate anche da un grande numero di dilettanti e appassionati.

Uno degli obiettivi del museo è proprio quello di introdurre e sensibilizzare i più giovani al mondo naturale in tutte le sue infinite declinazioni, per imparare anche a rispettarlo e viverlo in modo consapevole. Per partecipare al mini-corso il costo del biglietto è di 6 euro, e occorre prenotarsi: per informazioni o prenotazioni è possibile contattare il museo al numero 0564 488571.