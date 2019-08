Via col vanto: Baraghini a Festambiente per parlare di diritti civili

RISPESCIA – Ultima tappa di un appassionato tour d’Italia in librerie, centri sociali e luoghi di cultura, primo fra tutti il Macro di Roma, venerdì 16 agosto, dalle ore 19:00, approda all’oliveta di Festambiente Marcello Baraghini con la performance “Via col vanto”.

Una “lezione teorico-pratica su come evadere dal mercato editoriale e vivere felicemente da editore all’incontrario” in cinque tappe per ripercorrere i diritti civili che lo hanno coinvolto, da quello del divorzio degli anni ’60, fino a quello, paradossalmente di bruciante attualità, alla cultura di qualità e popolare, tanto da proporre, con la sua nuova casa editrice “Le strade bianche di stampa alternativa”, che il prezzo lo faccia il lettore «uscendo così dal consumismo compulsivo e acritico».

La “lezione” si avvarrà della colonna sonora del performer Andrea Rocchi.