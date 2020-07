“Vi conosco mascherine”, lo spettacolo nato durante la quarantena approda in Fortezza

GROSSETO – Un progetto nato e preparato durante la quarantena. Federico Guerri e Lorenzo Scribani sono i protagonisti di “Vi conosco mascherine”, un nuovo appuntamento del calendario degli eventi estivi del Comune di Grosseto, in programma venerdì 17 luglio. Lo spettacolo è alle 21.30 alla Fortezza di Marina di Grosseto; l’ingresso è gratuito (è consigliata la prenotazione ai numeri 3478040831 oppure 3341030779).

Guerri: “Vi conosco mascherine è un esperimento dopo mesi chiusi in casa a fare le prove in videoconferenza, che è come fare nuoto sincronizzato a distanza e senza piscina. Attori e pubblico si rincontrano dal vivo dopo lungo tempo. È un’occasione per chiedersi reciprocamente come stiamo, cos’è cambiato, quali storie vanno raccontate adesso e, soprattutto, cosa ci è mancato”. Una delle risposte è, inevitabilmente, l’umorismo e la leggerezza.

Attraverso una serie di racconti e dialoghi scritti da Federico Guerri si ride del passato prossimo inventandosi un futuro incerto, si ironizza consapevoli di essere entrati tutti assieme nella storia e aver vissuto il primo evento che, dai tempi della seconda Guerra mondiale, ha coinvolto tutto il pianeta.

Tra surreali viaggi nel tempo, festival di cori da balcone, runner spericolati che fanno incontri pericolosi, momenti di poesia e videochiamate sensoriali, Guerri e l’attore grossetano Scribani tornano a giocare assieme e col pubblico con inedita gioia, occhi diversi, una riverenza rinnovata per il mondo, la sua comicità e le sue meraviglie.