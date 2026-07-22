RISPESCIA – L’appuntamento è per giovedì 23 luglio, alle ore 18.30, a Luci nel Parco, in località Enaoli. Con il talk “#AspettandoFestambiente“: un appuntamento dedicato alla presentazione delle novità e dei temi della prossima edizione di Festambiente, in programma dal 5 al 9 agosto.

Al talk parteciperanno: Angelo Gentili, segreteria nazionale Legambiente, e Simone Rusci, presidente Parco della Maremma.

L’incontro rappresenterà un momento di confronto e dialogo sui temi dell’ambiente, della sostenibilità, della cultura e della partecipazione, anticipando il ricco programma del festival nazionale di Legambiente che anche quest’anno animerà la Maremma con concerti, dibattiti, spettacoli, attività sportive e iniziative dedicate al benessere e all’educazione ambientale.

L’evento si svolge in una cornice suggestiva, accompagnato da un aperitivo e dalle atmosfere musicali curate da Fabrizio Biscontri, ideatore della rassegna Festambiente in Jazz.

Al termine del talk, i partecipanti potranno prendere parte al trekking serale verso Punta del Corvo, nel Parco della Maremma.