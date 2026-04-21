GROSSETO – Il Polo culturale Le Clarisse, giovedì 23 aprile alle ore 15.30, ospiterà l’incontro dal titolo “Il verde urbano. Infrastruttura vitale della città”, promosso dall’Ordine degli architetti della Provincia di Grosseto. L’iniziativa affronta il tema della pianificazione del verde urbano come elemento strategico per lo sviluppo sostenibile delle città.

Il programma prevede gli interventi di professionisti ed esperti impegnati nello studio e nella progettazione urbana. Valerio Barberis, architetto ed ex assessore alla Pianificazione urbanistica del Comune di Prato, presenterà un contributo dedicato alla strategia forestale della città di Prato, illustrando le scelte progettuali e strumenti adottati per l’integrazione del verde nella pianificazione urbana.

Seguirà l’intervento di Silvia Viviani, architetto e assessore alle Politiche urbanistiche e alla rigenerazione urbana del Comune di Livorno, che approfondirà il tema del piano dell’infrastruttura verde della città di Livorno, mettendo in evidenza le azioni intraprese per la valorizzazione del paesaggio urbano e la qualità degli spazi pubblici.

Concluderà la sessione David Fantini, architetto del dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Firenze, con una relazione dedicata al progetto “Urban City” e alle linee guida per la riqualificazione dello spazio pubblico della città di Follonica.

L’incontro è aperto alla cittadinanza: per gli architetti varrà anche come accreditamento per la formazione.