“Venghino signori, venghino!”: per Halloween la collettiva d’arte dedicata ai circhi itineranti

GROSSETO – “Venghino signori, venghino!”. Dal 31 ottobre alle 18 alla Galleria Eventi, in via Varese 18 nel centro storico di Grosseto, il più grande spettacolo mai visto: animali, acrobati, giocolieri, clown, meraviglie della natura, automi incredibili, mirabolanti scoperte, tutto questo e molto altro potrete ammirare alla nuova mostra collettiva “Venghino signori, venghino!”.

Un’esposizione dedicata ad un mondo magico, surreale, assurdo, sempre in bilico tra realtà e finzione, sogno e incubo, pervaso dall’odore di arachidi e zucchero filato. Un omaggio ai grandi circhi itineranti in voga tra la fine del XIX secolo e i primi decenni del XX secolo, caratterizzati non solo dalle mirabolanti imprese di trapezisti, clown e giocolieri,ma anche popolato da persone stravaganti, deformi, e arricchito da improbabili esposizioni in grado di suscitare lo stupore e l’orrore di grandi e piccini. Venite a scoprire gli aspetti giocosi e fanciulleschi del circo, ma anche i suoi lati oscuri e macabri, venite a riempire i vostri occhi con meraviglie incredibili. In mostra le opere a tema di Giada Annoni, Elisa Bardi, Daniele Benedettelli, Serena Capello, Enrico Contu, Elena Yume Dragoni, Martina Wendy Goracci, Miriam Kircanski, Crystal Liwanag, Vanessa Mancini, Enzo Stefani, Chiara Toniolo.

Vernissage giovedì 31 ottobre dalle 18. La mostra resterà aperta fino a domenica 3 novembre, con orario 17,30-19,30 tutti i giorni.