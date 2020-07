“Venerdì delle tradizioni”: a Montemerano una serata dedicata alla trippa

MONTEMERANO – Venerdì 31 luglio a Montemerano (Manciano), uno dei borghi più belli d’Italia, si svolgerà l’evento dal titolo “Venerdì delle tradizioni – Ricordando la trippa”.

Quest’anno purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria, non si svolgerà la storica Sagra della trippa organizzata da sempre ogni anno dalla Polisportiva. Per questo motivo le quattro associazioni del paese, Pro Loco, Polisportiva, Accademia del libro e Filarmonica Verdi in collaborazione hanno deciso di dedicare una giornata alle tradizioni enogastronomiche locali, omaggiando la “Trippa alla Montemeranese” piatto simbolo di questo borgo.

Il programma della giornata prevede alle ore 17.30 uno show cooking a cura di Valeria Piccini, chef stellata del ristorante “Da Caino”, che ci presenta la sua personale versione della trippa.

Per l’occasione nei menù di tutti i ristoranti di Montemerano sarà presente questo tipico piatto locale insieme ad altre specialità della cucina Maremmana.

Nei i ristoranti, inoltre, si svolgeranno spettacoli musicali itineranti con Emo e Lucio.