Venator, storie di vita raccontate per immagini: la mostra fotografica a Massa Marittima

MASSA MARITTIMA – “Storie di vita” è una mostra voluta dall’Azienda Venator per presentare a un pubblico più vasto le persone che hanno partecipato al Premio di Fotografia 2019 e, in tal modo, per dare visibilità alle loro storie, raccontate per immagini.

Un’interessante rassegna che rimane aperta da sabato 23 febbraio a venerdì 1 marzo, tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 19 nel centro storico di Massa Marittima, in Via Goldoni 18.

«Questa mostra – spiega il curatore Gian Paolo Bonesini vuole entrare nel mondo Venator dal punto di vista delle persone che ne fanno parte. Tutti gli scatti, infatti, sono stati scelti fra quelli presentati per la Collettiva aziendale 2019 da chi ama la fotografia e che, attraverso le immagini, voleva esprimere pubblicamente le sue passioni ed emozioni senza temere lo sguardo degli altri, di quelli che le osservano e si fanno domande».

«Le inquadrature – prosegue – così diverse anche da un punto di vista tecnico, ci parlano soprattutto di ricordi e “narrano” eventi ed esperienze che altrimenti sarebbero rimasti chiusi nel privato; proprio per questo, acquistano un fascino e un interesse particolari. Sta qui il significato della mostra: portare all’attenzione un micro-mondo che vive e cresce nello stesso ambiente di lavoro. Galleria Spaziografico l’ha seguito con attenzione e ora è onorata di presentarlo al pubblico».

Inaugurazione sabato 23 febbraio alle 18.