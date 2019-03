“Vangelo Secondo Lorenzo” agli industri: in scena lo spettacolo dedicato a Don Milani

GROSSETO – Venerdì 8 e sabato 9 marzo alle 21 andrà in scena al Teatro degli Industri “Vangelo secondo Lorenzo” di Leo Muscato e Laura Perini. Un’opera dedicata alla figura del sacerdote di Barbiana, Don Lorenzo Milani, interpretato da Alex Cendron. La regia è a cura di Leo Muscato e Alessandra del Angelis assistente alla regia. Lo spettacolo di sabato sarà preceduto alle 18 dall’incontro con gli attori nel ridotto del teatro.

Sarà l’occasione per dialogare con gli interpreti dell’opera e porre loro domande su curiosità. L’incontro, a ingresso libero fino a esaurimento posti, sarà moderato dal drammaturgo e scrittore toscano Federico Guerri. Seguirà un aperitivo offerto dall’Amministrazione comunale nel foyer del Teatro.

Lo spettacolo è un ritratto dedicato a Don Lorenzo Milani, il prete scomodo che nell’Italia classista del secondo dopoguerra lottò per riscattare dall’analfabetismo i figli di contadini e operai. Il testo condensa in due atti un ampio materiale tra lettere, testimonianze, libri e racconti, che messi insieme compongono il ritratto di un uomo controverso. Don Lorenzo Milani fu un sacerdote militante, obiettore di coscienza, educatore appassionato e mal visto dalle gerarchie della Chiesa. “Vangelo secondo Lorenzo” porta sul palco la figura controversa del sacerdote di Barbiana per farlo conoscere a un più ampio pubblico.