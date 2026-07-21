VALPIANA – La frazione è in festa per i suoi 649 anni. Venerdì 24 luglio, a partire dalle ore 17, in piazza delle Ferriere, la frazione si animerà con l’apertura degli stand gastronomici, la degustazione e la vendita di prodotti tipici del territorio, salumi, vini locali, olio extravergine e prodotti dell’artigianato. Sarà allestita la mostra mercato di hobbistica con espositori e creazioni artigianali. La festa proseguirà alle 20.30 con la musica di Marco Max DJ. Ingresso libero.

La festa è promossa dal Consiglio di frazione di Valpiana con il patrocinio del Comune di Massa Marittima, per celebrare il compleanno del borgo, nato 649 anni fa.

Era il 24 luglio del 1377 quando Tollo Albizzeschi, padre di San Bernardino, ottenne il permesso del Comune per edificare a Valpiana un forno, dove fondere l’ematite proveniente dall’Isola d’Elba. Da qui nacque la storia di questo villaggio siderurgico che conobbe un grande sviluppo grazie ai Medici, a partire dal XVI secolo. L’attività proseguì fino ai primi dell’800.

«La festa fu celebrata per la prima volta nel 1988 – spiega la presidente del Consiglio di frazione Anna Maria Gabbricci – e dopo una lunga interruzione è stata ripresa dal Consiglio di frazione in occasione dell’inaugurazione della piazza di Valpiana nel 2019. Da allora si rinnova ogni anno per valorizzare la storia unica di questo borgo, profondamente legata alle sue antiche ferriere e alla lavorazione del ferro. Un patrimonio che si è rafforzato con l’arrivo dei Medici. Ancora oggi le Ferriere sono una testimonianza preziosa del passato siderurgico della frazione».

«Il recupero della festa del 24 luglio -sottolinea Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima – è importante per riscoprire la storia, tramandarla alle nuove generazioni , ma anche per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e accogliere a Valpiana visitatori desiderosi di scoprire il territorio e la sua storia».