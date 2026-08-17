MONTEROTONDO MARITTIMO – Due serate di spettacoli, musica, colori e creatività animeranno le vie e le piazze di Monterotondo Marittimo, sabato 22 e domenica 23 agosto, dalle ore 17 alle 24, con l’ottava edizione del Festival di artisti di strada “Vademecum”-Dammi la mano.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, trasformerà il paese in un grande palcoscenico a cielo aperto con artisti di strada, spettacoli, laboratori, musica itinerante e performance coinvolgenti. Accanto agli spettacoli ci saranno anche artigianato e prodotti tipici, per vivere Monterotondo Marittimo tra arte, incontri e sapori in un’atmosfera onirica ed emozionante.

Quest’anno salgono a 15 le compagnie di artisti, per oltre 40 spettacoli e 40 banchetti di artigianato.

Per facilitare l’accesso dei visitatori è stato attivato anche un servizio di bus navetta gratuito come nelle scorse edizioni.

L’iniziativa è Plastic Free, il pubblico è invitato a portare con sé la propria borraccia.

“Vademecum è un festival che è cresciuto e si consolidato anno dopo anno, diventando sempre più un appuntamento atteso non solo dalla comunità, ma anche dai tanti visitatori – commenta il sindaco Giacomo Termine – Ringrazio gli organizzatori, gli artisti, le associazioni, gli operatori e i volontari che rendono possibile questo evento e invito tutti a venire a Monterotondo Marittimo per lasciarsi coinvolgere dalla magia di Vademecum”.

Il programma completo e tutte le altre informazioni sono consultabili on line su: prolocomonterotondomarittimo.it