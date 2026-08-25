ISOLA DEL GIGLIO – L’Isola del Giglio si prepara ad accogliere una nuova edizione della Festa dell’Uva e delle Cantine, in programma da giovedì 24 a domenica 27 settembre nel suggestivo borgo medievale di Giglio Castello, cuore storico dell’isola.

La manifestazione enogastronomica celebra le tradizioni gigliesi con degustazioni, musica e convivialità.

I visitatori avranno l’opportunità di assaporare i piatti tipici all’interno delle antiche cantine, un tempo destinate alla produzione dell’Ansonaco, il celebre vino locale.

All’interno del borgo, lungo il percorso, saranno presenti sei cantine, ognuna delle quali proporrà una pietanza diversa.

All’ingresso sarà disponibile una mappa con l’indicazione delle proposte gastronomiche di ogni tappa, così da permettere ai visitatori di individuare facilmente i piatti presenti e orientarsi tra le diverse proposte.

La Piazzetta Volta ospiterà i vignaioli isolani con degustazioni guidate di vino locale, mentre le vie del borgo saranno animate da musica dal vivo, con gruppi che proporranno repertori locali, popolari e folk, per concludere le serate con il consueto dj set in Piazza Gloriosa.

Orari della manifestazione:

● Giovedì, venerdì e sabato: apertura delle cantine per la cena a partire dalle ore 19:30;

● Domenica: apertura delle cantine per il pranzo a partire dalle ore 12:00;

● Musica itinerante tra le vie del borgo dalle ore 20:00 alle 23:30;

● Dj Set in Piazza Gloriosa dalle ore 23:30 alle ore 02:00.

Il programma completo e la mappa delle cantine saranno consultabili, a breve, sul sito della Pro Loco Isola del Giglio e Giannutri.