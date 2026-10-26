FOLLONICA – Il Lions Club Alta Maremma organizza, con il patrocinio del Comune di Follonica, un incontro aperto al pubblico presso la Sala Tirreno di Follonica, via Bicocchi 53-A, sabato 31 ottobre 2026 alle ore 17.30 per trattare: “Il percorso del paziente con patologia minore: dal Pronto Soccorso al territorio”.
Moderati dal presidente Davide Calabrese interverranno:
- Dr. Carlo Somma, direttore della UOSD Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
- Dr.ssa Donatella Spadi, direttrice della UOSD Programmazione integrata di Area Vasta e rapporti interaziendali.
«L’obiettivo è quello di far conoscere l’importanza e il valore del Pronto Soccorso cercando di ridurre il sovraffollamento – dicono gli organizzatori – indirizzando i codici a bassa priorità verso percorsi assistenziali territoriali più appropriati».