Urban Trail Prata: biker da tutta Italia per le vie del borgo e la campagna dell’alta Maremma

PRATA – Prata, il piccolo borgo medioevale frazione di Massa Marittima, ospiterà sabato 15 e domenica 16 giugno la seconda edizione dell’Urban Trail Prata, la manifestazione, organizzata dalla proloco Valorizziamo Prata e patrocinata dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Grosseto, dal Comune di Massa Marittima e dalla Cciaa di Grosseto, che vedrà la partecipazione di oltre un centinaio di biker provenienti da tutta Italia.

Dopo le prove libere, sabato sera i biker si cimenteranno nella Urban Race in notturna, 850 metri di percorso tra le vie medioevali del borgo opportunamente attrezzate con chicane e scivoli. Domenica, invece, svolgeranno la Rotta di collo Trail, 3.200 metri di discesa a perdifiato dai poggi di Prata fino al paese, nella splendida natura dell’Alta Maremma.

Valorizziamo Prata, che ha organizzato la manifestazione, è un’associazione senza fini di lucro, nata alcuni anni fa su iniziativa di alcuni pratigiani desiderosi di portare sul territorio iniziative sportive, culturali e di aggregazione ad ampio raggio, con l’obiettivo di far conoscere il paese aprendolo ad un turismo sportivo e culturale.

“Il Prata Urban Trail – raccontano da Valorizziamo Prata -, giunto quest’anno alla seconda edizione, è il nostro fiore all’occhiello per quanto concerne l’attività sportiva. La prima edizione nel 2018 ha visto la partecipazione di numerosi biker locali. L’edizione 2019 si propone traguardi ambiziosi. La gara si articolerà in due giornate seguendo il seguente programma: sabato 15 giugno alle 10, dopo la punzonatura dei concorrenti, che sarà ripetuta alle 15,30, sarà possibile compiere una prima ricognizione del percorso della Rotta di Collo Trail; alle 16 sarà invece possibile effettuare la ricognizione del percorso Urban Race . Alle 18 verrà dato il via alla 1° manche della Urban Race, mentre la seconda partirà alle 21,30. Al termine, l’immancabile pasta party. La domenica, dopo la punzonatura dei concorrenti alle 9 e la ricognizione del percorso con prove libere, alle 11 i concorrenti saranno impegnati nella prima manche della Rotta di Collo Trail, mentre il via alla seconda manche verrà dato alle 14,30. Al termine la premiazione dei vincitori di categoria e assoluti al Teatro Goldoni di via Fratti”.

Tutte le informazioni dell’evento, i percorsi dettagliati, la scheda di iscrizione ed il regolamento della gara sono reperibili sul sito della manifestazione e scaricabili.