Uomini e donne uniti per dire no al decreto Pillon: l’incontro pubblico al museo

GROSSETO – Il 19 marzo alle 17 al museo di storia naturale donne e uomini uniti per dire “No al Ddl Pillon”. Incontro pubblico con le giornaliste Giulia Bosetti (Rai 3/Presa diretta) e Giovanna Borghesi. Giovanna Zitiello (Di.Re.) e Stefano Ciccone (ass. Maschile/Plurale)

“Lotto marzo” continua con la manifestazione «Diciamo no al Ddl Pillo», prevista per domani pomeriggio (martedì 19 marzo) alle ore 17.00 nella sala del Museo di storia naturale di Grosseto, in piazza della Palma (Pacciardi). A promuoverla il Coordinamento donne di Cgil, Cisl e Uil, l’Associazione Olympia De Gouges, il coordinamento dei centri antiviolenza Di.Re (Donne in rete contro la violenza) e la Rete delle donne di Grosseto.

«Si tratta – spiegano le promotrici – del primo degli appuntamenti successivi all’8 marzo che ci siamo impegnate a organizzare per tenere viva l’attenzione su un tentativo di stravolgimento del diritto di famiglia al quale siamo fermamente contrarie. Il disegno di legge “Pillon”, infatti, introdurrebbe una regressione impensabile in termini culturali, colpendo sia i figli che le donne. Una controriforma che è figlia di un minaccioso clima culturale che minaccia i diritti civile faticosamente conquistati dalle donne italiane negli ultimi decenni. Per questo concludono le promotrici – ci auguriamo una risposta forte, all’insegna della partecipazione, da parte delle ragazze e delle donne grossetane, ma anche di molti uomini. Perché la minaccia alla libertà di pensiero e di scelta insita nel Ddl Pillon riguarda tutti quanti».

Ad esaminare i diversi aspetti del disegno di legge che vuole regolamentare l’affido dei minori in caso di separazioni e divorzi ci saranno la giornalista Giulia Bosetti che per la trasmissione di Rai 3 “Presa Diretta” ha curato l’inchiesta “Dio patria e famiglia” (durante il convegno verrà riproposto un estratto dell’inchiesta andata in onda il 28 gennaio scorso), Giovanna Zitiello del coordinamento Di.Re che analizzerà nel dettaglio il ddl, e Stefano Ciccone dell’associazione Maschile/Plurale che portarà il punto di vista degli uomini e dei padri contrari al disegno di legge Pillon. Moderatrice la giornalista Donatella Borghesi. Conclusione dei lavori affidata alla presidente di Olympia de Gouges, Sabrina Gaglianone.