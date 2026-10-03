SCARLINO SCALO – La medicina di genere e l’importanza di considerare le differenze tra donne e uomini nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura saranno al centro dell’incontro promosso dalla Commissione pari opportunità del Comune di Scarlino, in programma martedì 6 ottobre alle 17.00 nella sala Auser di Scarlino Scalo. La partecipazione è aperta a tutte e tutti.

A parlare del tema sarà la dottoressa Chiara Marchetti, referente salute e medicina di genere dell’area grossetana dell’Asl Toscana Sud Est. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e nasce con l’obiettivo di offrire un’occasione di informazione e approfondimento su un approccio alla salute che tiene conto delle differenze legate al genere e della loro influenza sullo stato di salute, sull’insorgenza e sull’evoluzione delle patologie e sulla risposta alle terapie.

«Abbiamo voluto organizzare questo incontro perché la medicina di genere è un tema che riguarda tutti e sul quale è importante aumentare la conoscenza – dichiara la presidente della Commissione pari opportunità Flora Poli –. Parlare di differenze nella prevenzione, nella diagnosi e nelle cure significa contribuire a costruire una maggiore consapevolezza sulla propria salute. La presenza della dottoressa Marchetti ci permetterà di affrontare questi aspetti con competenza e con un linguaggio accessibile a tutti, lasciando anche spazio al confronto con i cittadini».

«Le pari opportunità passano anche dal diritto a una salute tutelata tenendo conto delle specificità di ciascuno – afferma la consigliera comunale con delega alle pari opportunità Raffaella Vecci –. Come Amministrazione riteniamo importante sostenere occasioni come questa, capaci di portare sul territorio informazioni utili e di avvicinare i cittadini a temi che hanno conseguenze molto concrete nella vita quotidiana. Invitiamo quindi la cittadinanza a partecipare e ad approfittare della possibilità di confrontarsi direttamente con una professionista del settore».