TALAMONE – Sabato 6 giugno alle ore 17.30, al porto di Talamone, sarà inaugurata la nuova scultura di Emily Young e il percorso panoramico del Museo sottomarino di Talamone, un progetto che rende il museo accessibile a tutti, anche da terra.

L’opera verrà collocata sotto le mura di Talamone come simbolo del Museo sottomarino e del profondo legame tra le persone e il mare.

Il nuovo percorso, realizzato da Casa dei Pesci con la collaborazione di 71blue, è composto da quattro pannelli informativi pensati per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta del Museo Sottomarino, della sua storia e delle azioni concrete messe in campo da Casa dei Pesci per proteggere i fondali marini e promuovere il ripopolamento ittico. Un modo nuovo per vivere il museo anche dalla terraferma e avvicinarsi al mare con maggiore consapevolezza della sua fragilità.

Realizzato da Casa dei Pesci – ETS, associazione nata su impulso del pescatore Paolo Fanciulli, recentemente nominato tra i NatGeo 33, il museo sottomarino di Talamone è dal 2015 un esempio concreto di come l’arte possa diventare uno strumento di tutela ambientale. Attraverso sculture sommerse, barriere protettive e progetti di rigenerazione marina, Casa dei Pesci lavora ogni giorno per restituire vita al mare e sensibilizzare il pubblico sul valore di questo ecosistema fondamentale per tutti noi.

Partecipazione gratuita, registrazione consigliata: https://forms.gle/tmtZLjRgm4jYTdR99

Casa dei Pesci

Casa dei Pesci è un’associazione nata nel 2012 a Talamone grazie all’iniziativa del pescatore Paolo Fanciulli e lavora per proteggere i fondali marini attraverso progetti che uniscono arte, conservazione e coinvolgimento della comunità locale.

Dal 2015 Casa dei Pesci ha realizzato il museo sottomarino di Talamone, dove 29 sculture creano nuovi habitat per la fauna marina. L’associazione porta avanti anche progetti di ripristino ambientale come Casa dei Polpi, attività di monitoraggio scientifico e iniziative educative dedicate a scuole, cittadini e visitatori.