GROSSETO – Giovedì 29 ottobre alle ore 18, il Polo culturale Le Clarisse ospita “Uno sguardo sulla terra di Palestina”, un incontro pubblico con il fotografo Federico Busonero, autore della mostra “The Land That Remains”, visitabile fino al 6 dicembre nelle sale di via Vinzaglio.

La mostra rientra nel programma della Settimana della Bellezza, promossa dalla Diocesi di Grosseto e dalla Fondazione Crocevia, in collaborazione con la Custodia di Terra Santa e la Fondazione Terra Santa. All’open talk, a ingresso gratuito, interverranno anche l’architetto Giovanni Fontana Antonelli e il direttore delle Clarisse Mauro Papa.

L’incontro sarà l’occasione per approfondire il lavoro fotografico di Busonero, realizzato durante i suoi viaggi in Palestina su incarico dell’Unesco, e riflettere sul significato che quelle immagini assumono oggi, a quasi vent’anni dai primi scatti. Attraverso il dialogo con il pubblico, il fotografo ripercorrerà la propria esperienza e il rapporto con un territorio la cui storia continua a interrogare il presente.

«La Palestina che, anni fa, percorsi a lungo su incarico dell’Unesco resta dentro di me, non mi lascia – racconta Federico Busonero –. I luoghi mi chiedono di essere ascoltati e soccorsi, in questo la fotografia è un’elegia, una forma di pietas verso l’esistente, verso quanto di esso rimane. Utopia, forse, la mia, ma anche un desiderio, e una speranza: quella di poter dare con le fotografie una cittadinanza a coloro ai quali essa è stata negata, una cittadinanza alla terra trafitta di Palestina, alla sua storia interrotta».

Nato a Grosseto nel 1955, Federico Busonero ha iniziato la sua ricerca fotografica nel 1988. Il suo lavoro si è sviluppato attraverso progetti dedicati al paesaggio, alla natura e al rapporto tra luoghi e memoria. Le sue fotografie sono state esposte in Italia e all’estero e sono conservate, tra l’altro, alla Biblioteca nazionale di Francia. Tra le sue pubblicazioni figura “The Land That Remains”, edito da Hatje Cantz nel 2016. Ha lavorato in Palestina nel 2008-2009 e nel 2017 su incarico di agenzie delle Nazioni Unite, tra cui l’Unesco.

A dialogare con lui sarà Giovanni Fontana Antonelli, architetto, urbanista e paesaggista, che per oltre quindici anni ha lavorato come specialista del Programma cultura dell’Unesco, occupandosi della conservazione del patrimonio culturale in contesti di crisi e post-conflitto, in particolare in Palestina e Iraq. La sua esperienza sul campo offrirà un ulteriore punto di vista sul rapporto tra territorio, patrimonio culturale e comunità.

«Questa mostra ci invita a guardare la Palestina attraverso immagini che hanno quasi vent’anni, ma che oggi assumono un significato ancora più forte – commenta Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse –. La fotografia di Busonero non documenta soltanto un territorio, ma ci restituisce la sua storia, le tracce lasciate dall’uomo e il rapporto profondo tra i luoghi e chi li abita. Con questo incontro vogliamo andare oltre le immagini esposte, ascoltare il racconto di chi le ha realizzate e offrire al pubblico un’occasione di riflessione e confronto su una terra che continua a essere al centro della nostra attenzione».

L’incontro si inserisce nel programma di iniziative che accompagnano la mostra fotografica “The Land That Remains”, ospitata al Polo culturale Le Clarisse fino al 6 dicembre, nell’ambito della Settimana della Bellezza organizzata dalla Diocesi di Grosseto.