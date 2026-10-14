GROSSETO – Un pomeriggio tra musica, parole e cultura per inaugurare il nuovo anno accademico dell’Unitre di Grosseto. L’appuntamento è per giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 16, nell’aula magna del Polo Universitario Grossetano, in via Ginori 43, con lo spettacolo “San Francesco – Il Cantico”, interpretato da Giacomo Moscato e Paolo Tenerini.

L’iniziativa, organizzata dall’Unitre Grosseto con il patrocinio del Comune di Grosseto e della Provincia di Grosseto, segna l’apertura dell’anno accademico 2026/2027 attraverso un incontro dedicato alla figura di San Francesco, in cui la narrazione si intreccia con le canzoni di Angelo Branduardi e Claudio Baglioni.

A dare voce al racconto sarà Giacomo Moscato, mentre Paolo Tenerini curerà la parte musicale con chitarra, tastiera e voce. Un dialogo tra linguaggi diversi per accompagnare il pubblico in un percorso che unisce la forza delle parole alla suggestione della musica.

L’inaugurazione rappresenta un’occasione per ritrovarsi e condividere l’inizio di una nuova stagione di attività, valorizzando la cultura come spazio di conoscenza, partecipazione e incontro.

L’ingresso è libero.