BAGNO DI GAVORRANO – Cresce l’attesa per “Uniti per Irene”, l’iniziativa benefica in programma domenica 29 marzo alle 8:30 presso la sede Auser di Bagno di Gavorrano (Via Curiel 2), una giornata che unisce solidarietà, natura e spirito di comunità.

L’evento si svolge con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto e del Comune di Gavorrano, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa per il territorio e del forte coinvolgimento istituzionale a sostegno di una causa condivisa.

La giornata è pensata per coinvolgere cittadini di tutte le età in un’esperienza all’aria aperta, con un programma che prevede trekking aperto a tutti, momenti di aggregazione e un pranzo conviviale finale. Un’occasione non solo per vivere il territorio, ma anche per rafforzare i legami sociali e contribuire concretamente a un progetto solidale.

Grazie a percorsi accessibili e a un’organizzazione attenta, l’evento si rivolge a famiglie, gruppi di amici, appassionati di escursionismo e a chiunque voglia trascorrere una giornata diversa, all’insegna della partecipazione e della condivisione.

Ultimi giorni per iscriversi

Gli organizzatori sottolineano che l’iscrizione è obbligatoria e che i posti disponibili sono limitati. Per questo motivo è fondamentale prenotarsi quanto prima, così da consentire una gestione ottimale dell’evento e garantire la migliore esperienza a tutti i partecipanti.

La quota di partecipazione è di:

20 euro per gli adulti

10 euro per i bambini

Gratuito per i bambini sotto i sei anni

Le iscrizioni possono essere effettuate online al link https://forms.gle/2Uh6jmq6vpBv3x2k8 oppure contattando Piero: 328 7193684 o Lucia: 0566 844262.

Non puoi partecipare? Puoi comunque contribuire

Chi non potrà essere presente alla giornata ha comunque la possibilità di sostenere l’iniziativa attraverso una donazione: https://gofund.me/8e15b6979.

“Anche un piccolo gesto può fare la differenza e contribuire al successo dell’iniziativa – affermano dalla commissione Pari opportunità di Gavorrano -. Partecipare, o sostenere a distanza, significa essere parte di una comunità che si mobilita per un obiettivo comune, dimostrando quanto la solidarietà possa tradursi in azioni concrete. ‘Uniti per Irene’ rappresenta un momento importante per il territorio: un’occasione per ritrovarsi, condividere valori autentici e dimostrare che, insieme, si può davvero fare la differenza”.

Gli organizzatori rivolgono quindi un invito a tutta la cittadinanza: “Non aspettare, iscriversi subito (o contribuire con una donazione) è il primo passo per esserci e sostenere questa importante iniziativa”.