Unicolor: a Forte Stella la mostra di Valerio Ventura

PORTO ERCOLE – Unicolor, mostra fotografica di Valerio Ventura. Dal 4 al 17 Agosto 2019 a Forte Stella, Monte Argentario. L’inaugurazione è in programma domenica 4 Agosto ore 18.00

“Un unico colore, il colore oltre il mare, il colore blu” – Blu era la veste accademica del filosofo nell’antica Roma, il colore della santità nell’ebraismo, il colore di Krishna nell’induismo. In Cina rappresentava il cielo e l’immortalità, in Occidente i nuovi nati, il lutto nel Borneo, la sofferenza per l’indigeno, la pietà nella Kaballah. Gli imperatori Cinesi vestivano il blu per adorare il cielo, per gli Egiziani rappresentava virtù, fede e verità, in Gallia era indossato dagli schiavi ed era il colore del Tempio di Nabucodonosor dedicato al pianeta Mercurio. A Gerusalemme il blu inciso a mano sulle porte significava protezione e in Marocco una macchia blu dipinta dietro l’orecchio di uno sposo ostacolava il male. Nelle perle blu dell’Africa orientale rappresentava la fertilità, in Siria avvolgere una corda blu intorno al collo di un animale equivaleva a proteggerlo dalla morte e in Irlanda il colore del giorno di San Patrizio non era il verde ma il blu. Il colore blu ha avuto una lunga e incredibile storia, ed ogni storia sul colore è una storia sociale, la nostra storia. La mostra si concentra sullo sviluppo e sull’uso di questo straordinario colore e sui significati che ha assunto nella società per conoscere attraverso le opere l’intrigante storia di questo pigmento e per comprendere le culture che l’hanno prima odiato poi amato ed infine reso essenziale arrivando a raccontare come il ruolo mutevole di questo colore unico si sia riflesso nelle nostre vite, in ognuno di noi.

Tariffe

Biglietto intero: € 2,00

Biglietto ridotto: € 1,00 – Scolaresche, bambini da 6 a 12 anni, gruppi oltre 15 persone, residenti e persone ultrasessantacinquenni, insegnanti, guide turistiche accreditate, studenti universitari fino a 25 anni, titolari carta giovani europea

Entrata gratuita per i bambini fino a 6 anni e i soggetti diversamente abili con accompagnatore

Orari

28 giugno – 31 agosto: tutti i giorni 17.00 – 21.00

www.comunemonteargentario.gov.it