ALBERESE. Il Parco regionale della Maremma ospita giovedì 19 novembre, al Granaio lorenese di Spergolaia la presentazione della webapp sviluppata nell’ambito del progetto europeo Life Alexandro, un’iniziativa dedicata alla tutela del fratino (Charadrius alexandrinus), piccolo uccello costiero che rappresenta una delle specie più caratteristiche e vulnerabili degli ambienti dunali e delle spiagge italiane.

La webapp per il fratino: il programma della mattinata

L’incontro di giovedì 19 novembre avrà inizio a partire dalle 9.30 e sarà un’occasione per approfondire gli obiettivi del progetto, conoscere gli strumenti messi a disposizione per il monitoraggio della specie e scoprire da vicino le funzionalità della nuova applicazione.

La mattinata si aprirà con la registrazione dei partecipanti e i saluti istituzionali di Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma. Seguirà l’intervento di Marco Lucchesi, coordinatore del progetto Life Alexandro per Iea, Istituto di Ecologia Applicata, che illustrerà gli obiettivi, gli strumenti e le caratteristiche dell’iniziativa.

Alle ore 10.40 Simona Imperio, dell’Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, presenterà il tema del monitoraggio del fratino lungo le coste italiane, approfondendo il ruolo del progetto Life Alexandro nel contesto nazionale; un contributo importante per comprendere il valore delle attività di osservazione e raccolta dei dati nella conservazione della biodiversità.

Dopo una pausa caffè, i lavori riprenderanno alle 11.30 con l’intervento di Cristian Di Stefano (Ispra) sul Network nazionale della biodiversità. Spazio quindi alla protagonista dell’incontro: la webapp Alexandro.

Alle 11.50 Andrea Sforzi (Ats Alexandro) illustrerà il percorso che ha portato dal concetto iniziale allo sviluppo progettuale dello strumento digitale. Alle 12.10 Marco Anselmi (Ats Alexandro) presenterà le funzionalità della webapp, accompagnando i partecipanti in una dimostrazione pratica del suo utilizzo.

La mattinata si concluderà con uno spazio dedicato alle domande del pubblico, previsto dalle 12.30 alle 13.

La webapp e il progetto Life Alexandro

La nuova webapp si inserisce nel più ampio impegno del progetto Life Alexandro per rafforzare le attività di conoscenza, monitoraggio e conservazione del fratino, favorendo la condivisione delle informazioni e la collaborazione tra i soggetti coinvolti nella tutela della specie.

La partecipazione all’incontro è libera e aperta a tutti: un’opportunità per operatori, tecnici, associazioni, appassionati di natura e cittadini interessati alla salvaguardia degli ecosistemi costieri.

Life Alexandro, co-finanziato dal programma LIFE dell’Ue, è un progetto europeo nato con l’obiettivo di migliorare lo stato di conservazione del fratino, una specie simbolo degli ecosistemi costieri, oggi in forte declino.

Il progetto prende forma dalla necessità di contrastare le principali minacce che incidono sulla sopravvivenza della specie, in particolare la pressione antropica sulle spiagge e il degrado degli habitat naturali. Il progetto coinvolge enti pubblici, università, associazioni ambientaliste e istituzioni in Italia e Croazia.