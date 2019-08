Una voce, un pianoforte, un contrabbasso e una batteria: concerto jazz a Poggio Murella

POGGIO MURELLA – Una voce, un pianoforte, un contrabbasso e una batteria dialogano, giocando e in ascolto, per svelare i multiformi paesaggi sonori che la musica jazz e l’improvvisazione riescono a creare. Accade domenica 11 agosto, alle 21.30 in piazza dalla Chiesa a Poggio Murella (Manciano), per la prima serata della Festa della musica, organizzata dalla Società filarmonica Pietro Mascagni.

Ad esibirsi Lorenza Baudo, alla voce, con il Raffaele Pallozzi trio, una formazione composta da Raffaele Pallozzi (piano), Rossano Gasperini (contrabbasso), Luciano Mallucchi (batteria).