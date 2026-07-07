CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Ricco calendario di appuntamenti a Castiglione della Pescaia in questa settimana, tra concerti, mostre, visite guidate, cinema all’aperto, eventi culturali e iniziative benefiche.

Mercoledì 8 luglio alle 19:00 in Piazza Maristella a Castiglione della Pescaia una serata dedicata alla moda, la musica e la solidarietà con “Arte tra le Onde”. L’evento è organizzato dal Lions Club Castiglione della Pescaia e rappresenta un’importante occasione di comunità e partecipazione, con finalità benefiche. L’iniziativa prevede una sfilata di moda con la partecipazione delle attività commerciali locali, accompagnata dalle voci di Alessandra Cittadini e Ginevra Tarantino e dalle coreografie curate da Debora Ferretti e Matilde. Per l’occasione sarà attivata una raccolta fondi destinata all’acquisto di una workstation medicale con monitor integrato, uno strumento che consente di elaborare, condividere e archiviare materiali audio-video relativi a interventi chirurgici ed ostetrici, che sarà donato al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, contribuendo al miglioramento della qualità dei servizi sanitari. L’ingresso all’evento prevede un contributo di 15 euro a persona, comprensivo di rinfresco finale.

Al MuVet di Vetulonia, mercoledì alle 21:00, sotto le stelle di Piazza Vetluna, in occasione del secondo appuntamento nell’ambito della rassegna “Le notti dell’archeologia” promossa dalla Regione Toscana, il professor Vincent Jolivet, del CNRS – Centre National de la Recherche Scientifique di Parigi e co-curatore della mostra “Un mecenate e i suoi tesori”, parlerà di “Ceramica etrusca a figure rosse: una storia di bassi e alti”. A moderare l’incontro la direttrice del museo Simona Rafanelli. Al termine visita guidata alla mostra.

Giovedì 9 luglio alle 21:15 nuovo appuntamento alla Casa Rossa Ximenes di “Note al Chiaro di Luna – Sulle orme di Carlo Fruttero”, la rassegna musicale organizzata da Agimus Grosseto in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia e con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. Protagonisti della serata Italian Project Quartet con Cristina Capocchi (voce), Andrea Coppini (sax soprano e tenore), Massimiliano Pinzauti (pianoforte), Michele Staino (contrabbasso). Per raggiungere comodamente la Casa Rossa Ximenes è attiva la navetta gratuita “Dal Mare al Museo” con partenza alle 21:00 da Piazzale Salebro e Piazza Garibaldi, rientro ore 23:30.

A Castiglione della Pescaia con il mese di luglio inizia la stagione del Palio Marinaro, che celebra quest’anno la 70° edizione. Giovedì sera dopo lo spettacolo della Street Band Arcidosso, per le vie del centro e in Piazzale Maristella (ore 21:00), alle 22:30 saranno presentati gli equipaggi e i drappi, e saranno sorteggiate corsie e batterie del Palio Senior.

Sempre giovedì la musica entra nel paesaggio della Biennale dello Scarto, al Giardino Viaggio di Ritorno del bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti, con “Le quattro formiche”, sinfonia di Andrea Gozzi e Frédéric Péloquin, artista multidisciplinare del Québec. Dalle 19:00 concerto, cena d’artista e visita guidata in notturna al grande parco d’arte ambientale.

Venerdì 10 luglio una nuova visita guidata, a ingresso libero, nella Riserva Naturale della Diaccia Botrona, nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo Ricrea It-Fr, promosso dalla Provincia di Grosseto. A partire dalle 18:30 sarà possibile godere del “Tramonto alla Casa Rossa”, una passeggiata di due ore alla scoperta della straordinaria biodiversità di uno degli ecosistemi più preziosi del Mediterraneo.

Alla Casa Rossa Ximenes è sempre possibile visitare, negli orari di apertura del museo, Groundwave – Immersive Multisensory Capsule, l’installazione ideata dall’artista M.O.O.R., al secolo Gianluca Balocco. Si tratta di un’esperienza immersiva che unisce arte, neuroscienze e meditazione, accompagnando il visitatore in un percorso multisensoriale pensato per favorire il rilassamento, la contemplazione e una nuova percezione dello spazio e di sé. Un’occasione unica per vivere un’esperienza innovativa in uno dei luoghi simbolo del territorio.

Al MuVet di Vetulonia invece ogni venerdì, fino al 21 agosto, sarà possibile scoprire le meraviglie della mostra “Un mecenate e i suoi tesori” con la visita guidata gratuita, alle 11:00, a cura delle archeologhe dello staff. L’ingresso al museo sarà a tariffa ridotta.

Nel fine settimana tornano anche le visite guidate al Giardino Viaggio di Ritorno. Gli appassionati di arte potranno ammirare le bellezze del parco del bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti, un luogo di sogno e di contemplazione, venerdì, sabato e domenica alle 18:00.

Venerdì, alle 21:30, Piazza Solti a Castiglione della Pescaia ospiterà il Concerto Finale del Corso di Bel Canto 2026 della Georg Solti Accademia, prestigiosa istituzione internazionale dedicata alla formazione di giovani cantanti lirici. L’evento, a ingresso libero, rappresenta il momento conclusivo del corso diretto da Jonathan Papp e vedrà protagonisti talenti provenienti da tutto il mondo, impegnati nell’interpretazione di alcune delle più celebri arie e dei più emozionanti duetti del repertorio operistico. La serata offrirà al pubblico un affascinante viaggio nel Bel Canto, attraverso pagine immortali della grande tradizione lirica, interpretate da artisti destinati a calcare i palcoscenici dei più importanti teatri internazionali.

A Punta Ala, l’Estate del Marina propone venerdì il Cinema sotto le stelle al Belvedere dello Sparviero con la proiezione di “Alla ricerca di Dory”. La proiezione avrà inizio alle 21:00.

A Tirli il programma di eventi organizzato dalla Pro Loco Tirli per accompagnare le serate estive di residenti e turisti, propone venerdì alle 21:15 presso il Bar Bellavista una serata di musica con “Florio dj”.

La serata di sabato 11 luglio si apre con la “Tombolata in piazza” a cura dell’Associazione Insieme in Rosa, dalle 21:00 presso Piazzale Maristella. Un appuntamento dedicato al divertimento e alla convivialità, con tanti premi in palio e l’opportunità di continuare a raccogliere fondi per donare un video-gastroscopio ad alta definizione al reparto di Gastroenterologia dell’ospedale di Grosseto.

Sabato prende il via l’edizione 2026 di PopCast – Castiglione Sound Festival, la rassegna musicale che ogni estate porta a Castiglione della Pescaia alcuni tra gli artisti più interessanti del panorama italiano. Ad inaugurare il festival, sul palco di Piazza Orto del Lilli alle 21:30, sarà Angelica Bove, una delle rivelazioni della musica italiana degli ultimi mesi.

Domenica 12 luglio, alle 21:00 il salotto musicale di “Musica di mare” ospita, al Belvedere dello Sparviero di Punta Ala, Stefano Fresi insieme a Emanuela Fresi e Toni Fornari nello spettacolo “Cetra… una volta”. Un appuntamento coinvolgente e divertente che unisce musica, teatro, comicità e i grandi successi del Quartetto Cetra in una serata tutta da vivere affacciati sul mare.

In Piazza Orto del Lilli a Castiglione della Pescaia, domenica alle 21:30, l’Associazione Musicale di Castiglione della Pescaia e il gruppo vocale “Voci Fuori Dal Coro” presentano lo spettacolo musicale “70 a 360°”, un coinvolgente viaggio tra i più grandi successi italiani e internazionali degli anni ’70. Il concerto è un omaggio alla musica che ha segnato un’epoca, reinterpretata da un ensemble di 16 interpreti che daranno vita a una serata ricca di energia, emozione e ricordi condivisi. Ideato e diretto da Silvia Dolfi, lo spettacolo propone un repertorio variegato che attraversa le sonorità e le atmosfere di un decennio indimenticabile, offrendo al pubblico un’esperienza musicale travolgente.