‘Una sera di foglie rosse’ Riccardo Bruni presenta il suo ultimo romanzo

PORTO SANTO STEFANO – Incontro con l’autore al centro studi Don Pietro Fanciulli di Porto Santo Stefano: sabato 27 alle 18 ci sarà Riccardo Bruni, con il suo ultimo romanzo ‘Una sera di foglie rosse’. Uno strano avvocato che ha un rapporto precario con la legge, un’indagine sulle tracce di una donna scomparsa, la musica dei Pink Floyd, un pittore che dipinge il diavolo e un’erba dai poteri lisergici.

Autore di romanzi ambientati tra la Costa d’Argento e il Monte Amiata (‘La notte delle falene’, ‘La stagione del biancospino’ e ‘La promessa del buio’), con questa storia Bruni inaugura una nuova serie, dedicata all’avvocato Berni, e sposta la scena nella città di Siena. Pubblicato da Amazon Publishing, la casa editrice del colosso dell’e-commerce, e disponibile sia nella tradizionale edizione di carta sia in formato ebook per Kindle, su tutti gli store Amazon, l’ultimo lavoro dell’autore, originario di Orbetello, è un giallo, venato di umorismo e nostalgia, che intreccia, tra le altre, anche le atmosfere dei tribunali e della cronaca, che ha imparato a conoscere come giornalista per il quotidiano La Nazione.

«Sicuramente – racconta – il giornale è stato sia una palestra di scrittura insostituibile sia un’occasione per conoscere storie in cui, a un certo punto, succede qualcosa che non dovrebbe accadere. La letteratura ‘crime’, nelle sue varie sfumature tra giallo, noir e thriller, cerca di scavare in quella direzione, nella zona d’ombra in cui accade quel qualcosa».

Nel corso dell’incontro che si svolgerà a Porto Santo Stefano, Bruni sarà accompagnato da Eugenia Cerulli, che lo ha intervistato per il numero di giugno della rivista culturale ‘L’Argentariana’, in un ampio servizio in cui l’autore racconta il suo lavoro di inventare storie. I romanzi di Riccardo Bruni sono stati tradotti in inglese, tedesco, spagnolo e lituano. Il suo sito web è www.riccardobruni.com.