CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sabato 5 settembre si terrà “Giocabbestia a Castiglione”. Arrivano infatti dieci associazioni dal centro Italia impegnate nella diffusione del gioco intelligente, del gioco come strumento di unione e condivisione, come strumento educativo e inclusivo.

L’evento organizzato da Bandus! Attivazioni Ludiche Maremma Aps in collaborazione con Centro Commerciale Naturale di Castiglione della Pescaia, con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia, grazie al supporto di Conad e con la preziosa collaborazione della Confraternita della Misericordia di Castiglione della Pescaia chiude alla grande la lunga serie di appuntamenti della “Estate in Famiglia 2026” nella cittadina costiera.

Bandus!, che da oltre 15 anni fa giocare la Maremma, ha chiamato a raccolta i propri amici, le associazioni locali e nazionali che collaborano e promuovono il gioco in tutte le sue forme portando in piazza un evento in cui il gioco e il giocare diventano un momento di incontro e condivisione di rara efficacia.

Bandus! Tana dei Goblin Grosseto, insieme alla Tana dei Goblin di Pisa e Pescara, all’associazione “Maremma Dice” di Follonica, “Piombino Gioca”, “GameStorm” di Siena, l’associazione OxyzO – Orizzonti Ludici offriranno la possibilità di giocare con giochi di ruolo, giochi investigativi, giochi da tavolo di difficoltà crescente e party games per famiglie e gruppi numerosi.

Accanto ad esse, la Federazione Nazionale Dama con una serie infinita di damiere e campioni da sfidare; l’associazione “La Regina della Maremma” con gli scacchi giganti, scacchiere a disposizione e maestri federali per imparare a giocare, raffinare le strategie e provare a batterli in partite emozionanti. Fa parte del gruppo anche l’associazione “Subbuteo Grosseto 2018” con lo storico gioco da tavolo del calcio! I professionisti maremmani del Subbuteo sono a disposizione per partite dimostrative, insegnare il gioco e pronti a lottare per lo scudetto.

Il centro della piazza sarà occupato dai giochi giganti del progetto “GiocaAstratto”, con un mare di giochi in legno in formato gigante; “Il Ludobus della Maremma” si occuperà dei più piccoli con l’allestimento di una apposita area con giochi in legno, costruzioni e giochi da lancio per bambini.

In un angolo della piazza la Confraternita della Misericordia è presente con attività per bambini e con alcuni famosissimi giochi a tema medico…

Ciascuna associazione, con il proprio stand illuminato, presenterà al pubblico una tipologia di gioco intelligente. Saranno rappresentati i giochi tradizionali con la presenza degli scacchi e della dama, i giochi investigativi che simulano l’emozione di un’autentica escape room o una indagine poliziesca; ci saranno i party games, giochi per gruppi numerosi in cui le risate sono assicurate, i giochi di ruolo per simulare l’esplorazione di un sotterraneo o la ricerca di un tesoro, i giochi da tavolo introduttivi e quelli per esperti.

In un angolino si potrà partecipare al playtest di un gioco al 100% maremmano ancora in cerca di editore. Si potrà provare a giocare a Subbuteo con autentici professionisti o con dei giochi autoprodotti irresistibili.

La partecipazione è gratuita e libera per tutti.

Appuntamento a Castiglione della Pescaia nella grande piazza dell’Orto del Lilli sabato 5 settembre a partire dalle ore 17.30.