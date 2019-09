“Una notte di spettacolo”: in piazza Dante una serata dedicata alla musica, la moda e il ballo

GROSSETO – Nella splendida cornice di piazza Duomo, giovedì 5 settembre dalle 21:30 va in scena “Grosseto, una notte di spettacolo”, condotto da Valentina Corsetti con la partecipazione di Andrea Allegro, la seconda edizione di una kermesse che vedrà come protagonisti vari professionisti e attività della città.

L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale, l’amministrazione provinciale e dal Mosaico del volontario, è organizzato dall’associazione Musical-mente, che si occupa della diffusione della cultura musicale e dell’applicazione della stessa anche come aiuto di alcune patologie.

Piazza Duomo si trasformerà in un palcoscenico che saluterà questa lunga estate di eventi: sarà allestito uno spazio fatato di fiori giganti, luci e sculture di palloncini. Sarà il posto perfetto nel quale prenderanno vita i sogni di tante donne, che indosseranno gli abiti da cerimonia che le hanno rese protagoniste nel loro giorno speciale.

Durante la sfilata, l’esibizione della cantante Valentina Cannavacciuolo, di Giannina Biblekaj e di alcune scuole di ballo della città.

“La kermesse ‘Grosseto, una notte di spettacolo’ rappresenta non solo una splendida occasione per salutare l’estate, ma anche un segno tangibile che testimonia la vitalità e la dinamicità di un centro storico, come quello di Grosseto, sempre pronto ad ospitare eventi per tutta la famiglia – afferma l’assessore al Commercio Riccardo Ginanneschi –. Per questo ringrazio le associazioni Musical-mente e Mosaico del volontariato per l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento e tutti i professionisti e le attività commerciali che collaborano alla buona riuscita della manifestazione, che andrà a toccare arte e musica, ballo e moda, e che saprà sicuramente accontentare tutti, grandi e piccini”.