Una mostra in ricordo dell’artista grossetano Antonio Lazari: in città arriva “Figure”

GROSSETO – Il 4 aprile alle 17 sarà inaugurata, nella galleria Eventi, la mostra “Figure” in memoria del maestro Antonio Lazari.

«Realizzare una mostra a pochi mesi dalla scomparsa di Antonio Lazari non è semplice – spiegano Enrico Contu e Chiara Toniolo dell’associazione culturale Eventi, che promuove l’evento – come scegliere cosa esporre e dove portare in mostra la sintesi di una vita dedicata all’ arte? Che titolo scegliere e come descrivere ciò che ha creato? Proprio lui che continuava a ripetere “delle mie opere posso parlare solo io, non ho bisogno delle parole di altri”. Ed è proprio dalle sue parole che è arrivata l’ intuizione per il titolo della mostra: “Figure”».

«Una parola semplice e immediata – sottolineano gli organizzatori – che ripeteva ogni volta che chiedevamo il titolo di un’ opera da esporre per una mostra, il termine usato per chiamare tutte le immagini, pittoriche e scultoree da lui create. Ed è alla stessa semplicità di questa parola che ci siamo ispirati per la realizzazione di questa mostra, l’ ennesima nella carriera di Antonio, ma la prima dalla sua scomparsa. Saranno le sue “figure” a raccontare la sua vita caratterizzata dalla febbrile attività artistica, la sua mente sempre in movimento che è riuscita a sintetizzare nelle forme morbide e materne una grande varietà di concetti, idee, intuizioni derivate dal suo grande bagaglio culturale e artistico. Una vita ricca di riconoscimenti e soddisfazioni, vissuta intensamente fino all’ ultimo, che continuerà a far sentire la sua costante presenza tramite le sue “figure”».