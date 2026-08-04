Manciano. L’arte come occasione di incontro, partecipazione e inclusione. Sabato 8 agosto piazza Garibaldi, a Manciano, ospita “Maremma Pittorica – Diversi insieme. Arte sotto il cielo di Maremma“, iniziativa promossa dal Comune di Manciano in collaborazione con l’Associazione culturale Velcha.

L’appuntamento prenderà il via alle 18 con “L’arte prende forma“, una performance collettiva di pittura su una maxi tela di dieci metri che vedrà protagonisti artisti e appassionati. La partecipazione è aperta a un massimo di dieci persone, che potranno prenotarsi e richiedere informazioni contattando il numero 340 174 6914. La performance estemporanea proseguirà per tutta la serata, consentendo al pubblico di seguire dal vivo la nascita dell’opera.

A seguire è previsto un aperitivo con degustazione dei vini dell’Azienda Agricola Cencini, mentre alle 21.30 la piazza si animerà con il concerto del gruppo “Scapigliati a tutto Swing“, che accompagnerà il pubblico con un repertorio coinvolgente all’insegna dello swing.

«Questa iniziativa rappresenta un modo originale per vivere gli spazi pubblici attraverso la creatività e la condivisione – dichiara il vicesindaco Roberto Bulgarini –. La pittura dal vivo, la musica e il coinvolgimento diretto delle persone trasformano piazza Garibaldi in un luogo di incontro dove arte e socialità si fondono. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare a questa serata, che valorizza il talento, la cultura e lo stare insieme».

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.