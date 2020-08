Una giornata al Museo di storia naturale tra libri, erbe e danza

GROSSETO – Un libro sui viaggi, una performance di danza, un laboratorio di erboristeria. Tre eventi in un giorno al Museo di storia naturale della Maremma. Si comincia alle ore 18.30 nella sala conferenze della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura con la presentazione de “Il viaggio dei viaggi” di Gianluca Barbera: «Un romanzo – spiegano al museo – che rende omaggio alle grandi narrazioni di viaggio e al mito di autori come Salgari e Verne. Gianluca Barbera costruisce un libro-mondo che è un percorso di scoperta e di continuo stupore. E ci guida nel più sognato dei viaggi: quello nel tempo».

Alle ore 20 tutti nella sala dell’acqua del museo per “Madre Terra”, la performance di danza proposta dal progetto “Respiri di bellezza” ideato e promosso da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva: un assolo della danzatrice Silvia Bastianelli liberamente ispirato alla figura mitologica di Demetra, dea della Terra e protettrice delle messi, con la coreografia di Francesca Selva (lo spettacolo sarà replicato anche venerdì 28 agosto). Entrambi gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, ma è consigliata la prenotazione, compilando il form al link www.museonaturalemaremma.it/eventi-museo-toscana (per informazioni è possibile chiamare il museo al numero 0564 488571). Alle ore 21, infine, si torna nella sala conferenze per “MusErbe-Erboristeria al museo”: un breve visita al Museo di storia naturale della Maremma sarà il punto di partenza per sviluppare un piccolo laboratorio legato alla preparazione di semplici preparati erboristici e alla storia dell’utilizzo delle piante officinali nel corso del tempo.

L’evento si terrà solo con un minimo di 10 partecipanti (e un massimo di 20). In questo caso la prenotazione è obbligatoria, scrivendo a info@leorme.com o chiamando il numero 0564 416276. Per l’intera giornata al Museo di storia naturale della Maremma sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card di Fondazione Grosseto Cultura, che dà diritto a diventare socio e usufruire di una serie di agevolazioni (tutte le informazioni sono sul sito www.fondazionegrossetocultura.it).