“Una foto per Massa”, ecco la mostra per aiutare l’ospedale Sant’Andrea

MASSA MARITTIMA – Si chiama “Una foto per Massa” la mostra fotografica per beneficenza organizzata dal Gruppo Fotografico Massa Marittima Bfi con il patrocinio del Comune.

La mostra sarà esposta sabato 1 e domenica 2 agosto nell’atrio del Palazzo Comunale in piazza Garibaldi ed è costituita dalle fotografie dei soci del Gruppo Fotografico che saranno messe in vendita. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di materiale sanitario per il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima. “Invitiamo tutti i cittadini a venirci a trovare in Palazzo Comunale – ha detto Massimo Pelagagge presidente del Gruppo Fotografico – per visitare la nostra mostra ma anche dare una mano all’ospedale”.