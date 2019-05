Una festa per ricordare Elena: allo stadio torna “Sportiva…mente in gioco”

GAVORRANO – Martedì 14 maggio alle 9 si svolgerà la consueta Manifestazione finale “Sportiva…mente in gioco”, organizzata dall’Istituto Comprensivo di Gavorrano-Scarlino, allo stadio Malservisi- Matteini di Bagno di Gavorrano,

L’evento, che si svolge in memoria di Elena Maestrini, la studentessa Erasmus coinvolta nel tragico incidente in Spagna, rappresenta un’esperienza sportiva in un contesto ludico, giocoso, di inclusività, integrazione e riflessione sui valori educativi dello sport .

Una vera “Festa dello Sport”, che conclude il percorso di due progetti adottati nelle scuole primarie dell’Istituto: “Sport di Classe” e “Sport e Scuola Compagni di Banco”, promossi da MIUR, Regione Toscana e CONI e della collaborazione delle società sportive del territorio: U.S Gavorrano Calcio, Circolo Tennis, Basket Le Rocce,Golfo Rugby Scarlino, Nippon Budo, Foot Golf Cecina, Amatori Nuoto Bagno, Badminton e Scuola di Mountan Bike“Cinghiali Gavorrano”.

Durante la mattinata, gli oltre 400 alunni di tutti i plessi delle scuole primarie e i ragazzi della classe seconda B della scuola secondaria di primo grado di Scarlino, guidati dai loro docenti, dal tutor sportivo e dagli istruttori delle società coinvolte, si cimenteranno in giochi di squadra, attività individuali, giochi di una volta e danze alla presenza dei genitori. Saranno presenti anche i genitori di Elena.

Alle 11.30 porteranno il loro saluto la Dirigente Scolastica, Bianca Assunta Astorino e le Autorità del territorio; in tale occasione i rappresentanti dell’ Associazione “CCT” e dell’Associazione “Scarlino Soccorso Onlus” doneranno ciascuno un defibrillatore all’I.C.di Gavorrano-Scarlino.