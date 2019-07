“Una chitarra in frac”: omaggio a Domenico Modugno a 25 anni dalla scomparsa

GROSSETO – Dopo l’entusiasmante concerto di apertura a Monterotondo Marittimo, eccoci già al secondo appuntamento dell’ottava edizione del Festival Terre di Maremma.

Martedì 16 luglio alle 21:30 torna a vibrare la chitarra – che dalla prima edizione non è mai mancata – presso l’immancabile location della sede della Pro loco di Grosseto alla Troniera Medicea di piazza del Popolo.

Per il tradizionale appuntamento nel capoluogo della Maremma, il protagonista sarà Vito Nicola Paradiso, pluripremiato chitarrista di fama internazionale, compositore e didatta, campione di vendite con il suo metodo “La chitarra volante”, lo stesso metodo che è tuttora inserito e adottato in diverse scuole e conservatori Europei ed anche negli Stati Uniti e Sud America.

Vito Nicola Paradiso è uno dei chitarristi dell’Olimpo Italiano e non solo, collabora con le Edizioni Curci (e già questo la dice lunga), è “endorser” per marchi di chitarra classica come Cortez e fa parte di una delle più importanti associazioni chitarristiche d’Italia cioè “Chitarra in”.

Ad emozionarci sarà un concerto dal titolo “Una chitarra in frac”, dedicato esclusivamente all’indimenticabile Domenico Modugno in occasione dell’anniversario dei 25 anni dalla scomparsa, proponendolo in una originale trascrizione per chitarra attraverso le sue più belle canzoni.

“Meraviglioso” -” Vecchio Frac” – “Resta cu mme” – “Dio, Come Ti Amo” per giungere all’apoteosi della hit di tutti i tempi “Nel Blu Dipinto di Blu”; questi sono solo alcuni dei brani che attraverseranno i quattro periodi della vita musicale di Domenico Modugno: romano, napoletano, siculo e sanremese.

Ad aprire il concerto ci sarà Marcello Appignani, consolidato direttore artistico del Festival, con un breve recital di sue composizioni per chitarra.

Ingresso Gratuito

Info line: 0564 409105; 334 7714007

info@terredimaremmaclassicajazzfestival.it www.facebook.com/Terredimaremmaclassicajazzfestival/

(www.terredimaremmaclassica-jazzfestival.it)