Una cena di gala contro la fame nel mondo: il progetto dei Cuochi di Maremma

GROSSETO – Una cena di gala per raccogliere fondi contro la fame. È quanto propone l’associazione Cuochi di Maremma, un gruppo di chef del territorio che si sono uniti per valorizzare la cucina maremmana in tutte le sue sfaccettature: gourmet, tipica, di pesce e di carne.

La cena si svolgerà domenica 24 novembre dalle 19:30, all’hotel Airone a Grosseto. Il denaro raccolto sarà devoluto a «Azione Contro la Fame, un’organizzazione umanitaria internazionale, da 40 anni leader nella lotta contro le cause e le conseguenze della malnutrizione – affermano i cuochi -. In quasi 50 Paesi del mondo salva la vita di bambini malnutriti, assicura alle famiglie acqua potabile, cibo, cure mediche e formazione e consente a intere comunità di vivere libere dalla fame. Nel 2018, grazie a tutti i suoi sostenitori, ha potuto aiutare circa 21 milioni di persone».

«La scelta di di sostenere Azione contro la Fame nasce dalla condivisione di un valore fondamentale – proseguono gli organizzatori -: l’importanza del cibo. La malnutrizione è una malattia di cui si conosce la cura e con il piccolo contributo di tutti può essere cancellata definitivamente dalle tavole di ogni Paese. L’evento avrà inizio alle 19:30 nella sala Orsini dove sarà servito l’aperitivo dall’associazione Italia sommelier di Grosseto di Antonio Stelli».

La cena si svolgerà dalle 21 nella sala Leopoldo di Lorena: cinque portate preparate dai Cuochi di Maremma: Mirko Martinelli (Oasi, Follonica), Emilio Signori (Locanda La Luna, Tirli), Giovanni Peggi (Marula, Follonica), Moreno Cardone (L’Uva e Il Malto, Grosseto), Emiliano Lombardelli (Golf Club, Argentario), Nicola Fantini (Il Fanta, Gavorrano) e sarà l’occasione per presentare i nuovi associati Barbara Duchi (Agriturismo Il Melograno, Banditella), Nada Ferrari (Trattoria da Nada, Roccatederighi) e Riccardo Cappelli (Subissati, Roccastrada). L’evento sarà presentato da Rita Martini, giornalista e presentatrice.

Il costo per partecipare alla cena-evento di beneficenza è di 50 euro a persona. Sarà possibile inoltre effettuare donazioni durante la serata. Il ricavato (tolte le spese vive, per trasparenza) andrà interamente ad Azione Contro la Fame.

Per prenotazioni contattare i numeri 333.3087454 o 320.3154652.

facebook.com/cuochidimaremma

azionecontrolafame.it

hotelairone.eu