Una catena umana per trasferire i libri nella nuova biblioteca

CAPALBIO – Verrà fatta una vera e propria catena umana, i libri passeranno di mano in mano, dal magazzino comunale in cui sono depositati sino alla nuova biblioteca. La catena umana è stata organizzata dall’Associazione “Il piacere di leggere” insieme al Comune di Capalbio, all’Istituto Comprensivo Pietro Aldi Capalbio – Manciano e a Banca Tema.

La manifestazione è in programma alle ore 11.00 di mercoledì 17 aprile; l’appuntamento è davanti alla sede della biblioteca in via Giacomo Leopardi. Gli alunni delle scuole di Capalbio (materna, elementari e medie), insieme agli insegnanti e a tutte le persone che si vorranno unire formeranno una “catena umana” e si passeranno i libri per trasferirli dal magazzino, dove sono stati conservati per oltre venti anni, alla sede della nuova biblioteca comunale messa a disposizione da Banca Tema. L’operazione durerà 30/40 minuti.