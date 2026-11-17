ROSELLE – Un viaggio alla scoperta dei paesaggi e delle tracce del Sistema Solare, tra crateri lunari, superfici di Mercurio e antichi territori marziani.
È l’appuntamento in programma questo venerdì alle 21.30 all’Osservatorio, dove l’archeoastronoma Francesca Santi accompagnerà il pubblico in un percorso tra scienza, astronomia e storia dell’esplorazione spaziale.
Dalle stratificazioni naturali incise sui crateri della Luna e di Mercurio ai paesaggi fossili di Marte, fino alle prime tracce materiali lasciate dall’umanità nello spazio profondo, l’incontro approfondirà come forme, erosioni e trasformazioni dei territori extraterrestri possano raccontare anche la presenza dell’uomo oltre i confini della Terra.
Al termine della conferenza, meteo permettendo, sarà possibile partecipare alle osservazioni della volta celeste.
La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata direttamente sul sito dell’associazione: amsagrosseto.com.