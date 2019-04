Un viaggio nella street photography con “Realtà parallele”: la mostra fotografica a Orbetello

ORBETELLO – Al centro culturale Paragrano di Orbetello, dal 20 aprile al 20 maggio, arriva la mostra fotografica “Realtà parallele”, del fotografo e noto commerciante lagunare, Lorenzo Babbanini.

Quella di Lorenzo per la fotografia è una passione che nasce per gioco, ma si è trasformata quando le opere fotografiche, ispirate alla street photography, hanno iniziato a ottenere riconoscimenti: «La passione per le foto è nata quasi per gioco – spiega lo stesso artista – dopo qualche mese sono arrivato secondo a Imago orbetello e finalista alla prima edizione del Sipa (Siena international photography award). L’anno dopo ho vinto un premio prestigioso di nuovo partecipando a Imago».

«La mia street photography – dice ancora Babbanini – è una macedonia di attimi di vita reale, colori e composizioni. Il mio stile e la mia fantasia distorgono la realtà delle immagini e ne creano una tutta mia. La mostra nasce dalla collaborazione con la mia compagna Stefania Rosi che, vedendo il mio portfolio, mi ha convinto a mostrare i miei lavori e mi aiuta nell’allestimento e nell’organizzazione dell’evento».

(Foto di copertina di Lorenzo Babbanini)