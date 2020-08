Un viaggio attraverso il Sud America: Pontormo Sax Quartet in concerto

SANTA FIORA – Al Festival Santa Fiora in musica un viaggio attraverso il Sud America con brani famosi come Besame mucho, Libertango e molti altri ancora. Venerdì 7 agosto, alle 21.30, all’Auditorium della Peschiera, appuntamento con la musica dei Pontormo Sax Quartet che incanterà il pubblico in “Latin Mood”. Il quartetto è composto da Sandro Tani, sax soprano; Marco Vanni, sax contralto; Giovanni Baglioni, sax tenore e Omar Daini, sax baritono.

Sandro Tani diplomato in sassofono al Conservatorio di Firenze, proviene da una intensa attività concertistica che spazia dalla musica da camera a quella orchestrale insieme ad una solida esperienza come solista e arrangiatore. Molte le preziose collaborazioni come sassofonista: dall’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, all’ORT Orchestra della Toscana fino all’orchestra Mozart, diretta dal maestro Claudio Abbado. Ha fondato la Badabimbumband; è direttore del centro attività musicale di Empoli e titolare della cattedra di Saxofono al Conservatorio statale “Cilea” di Reggio Calabria.

Marco Vanni, diplomato in sassofono, flauto e musica jazz al Conservatorio Cherubini, è docente di sassofono al conservatorio B. Marcello di Venezia. Da anni collabora abitualmente con il teatro Guascone come musicista, arrangiatore e compositore. Collabora con orchestre come il Maggio, l’Orchestra della Toscana e l’Orchestra Toscana Jazz. Ha all’attivo oltre 300 concerti con The Saexophones, e ha vinto numerosi concorsi internazionali tra i quali spiccano il primo premio al Trofeo Kawai e il primo premio all’Astor Piazzola di Castelfidardo.

Giovanni Baglioni, diplomato al conservatorio Cherubini, con i suoi studi di musica jazz e musica folk, ha collaborato con le orchestre del conservatorio Cherubini, l’orchestra giovanile di Fiesole, e l’orchestra Boccherini di Lucca. Ricopre stabilmente il ruolo di primo sax alto della Montecatini city band. Svolge attività musicale presso l’ospedale Mayer di Firenze, insegna saxofono alla scuola comunale e alla scuola media a indirizzo musicale di Pescia.

Omar Andrea Daini, si avvicina al sax a 13 anni, e consegue la laurea di primo e secondo livello all’Istituto musicale pareggiato “Braga” di Teramo. La sua formazione versatile lo porta ad esibirsi in diversi ambiti, sperimentando vari generi musicali, con Ensemble Busoni 150 e l’orchestra di Fiati del conservatorio “Braga”. Ha partecipato al congresso mondiale del saxofono di Strasburgo con la street band Badabimbumband. Dal 2006 fa parte del CAM Orchestra, esibendosi anche come solista a importanti Festival in tutta Europa. Insegna saxofono e teoria del solfeggio alla scuola di musica di Castelfiorentino e al CAM di Empoli.

Il concerto è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 335 8401202 oppure 0564 977142, dalle ore 9 alle 12 .30 e dalle 16.30 alle 18.30.

http://www.santafiorainmusica.com/